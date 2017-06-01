Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi'' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri’de devam ediliyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Silivri cezaevine gelerek duruşmayı yakından takip etti. Davanın görüldüğü salona girerek duruşmayı takip eden Temurci ve Bozkır, duruşmadan çıkınca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Duruşmayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, ”Burada biraz önce şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve halkımızla birlikte bir tiyatro izledik. 15 Temmuz gecesi olup biten her şey gözümüzün önünden geçti. 249 şehidimiz var 2 bini aşkın gazimiz var, yaralımız var ve İstanbul'da biz bunun en ağırını siyasi parti olarak işgal edilmiş, bir merkezde görev yapan biri olarak içerideki bu olup biteni söylemleri izlediğimde acaba biz “15 Temmuzu yaşamadık mı? Bizim 249 şehidimiz yok mu? 2 bin yüzü aşkın gazimiz yok mu ? Bunlar neden oldu bunları yapanlar kimler? Sorusunun cevabını bulmak için buradayız. Dinleyiciler olarak da buradayız. Açıkça şunu söylemek isterim elimizde ki deliller, bilgiler, hukuki kanıtlar her şey bu 15 Temmuz'un arkasında olan örgütün FETÖ ve onun ele başları olduğunu herkes biliyor. Bu Türkiye tarafından bilinen bir gerçek. Tiyatrocu sanatçılarımız beni affetsin eğer bir oyun görmek istiyorlarsa büyük oyun burada maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten sabretmek zor”

Temurci sözlerine, “Tabi şunu söylememiz gerekir; öncelikle tabi ki mahkeme başkanımıza orada izleyicilere başta şehit ailelerimize sabırlar diliyorum. Gerçekten sabretmek zor. Hem başta mahkeme heyeti başta olmak üzere bütün insanlarımızın aklıyla dalga geçen bir tiyatroyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'dan neredeyse bir yıl geçti elimizde her şey var ve kanları bu vatan toprağına akan her bir kardeşimin hesabı mutlaka ve mutlaka sorulmalı ve biz bunu adalet içerisinde hukuk içerisinde demokrasi içerisinde gerçekleştirmek zorundayız. Bu davaların önümüzdeki süreçte millet olarak hep birlikte mutlaka takipçisi olmak durumundayız. Burada bizimle birlikte olan milletvekillerimize, şehit ailelerimize bütün kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde devam etti.

“Nasıl darbeden sonra Cumhurbaşkanı olacaksan darbe başarısız olduğunda da kaderine razı olursun”

“Türkiye benim şahit olduğum 8 askeri darbe geçirmiştir” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, “Bunların bir kısmı başarılı olmuştur bir kısmı başarısız olmuştur ama hiç bir askeri darbe teşebbüsünde bu gün gördüğümüz ben yapmadım, ben psikolojim bozuktu, ben görmedim, acaba o mu yapmış acaba yanlış mı değerlendiriyorum gibi bir savunma hiç görmedim. Madem ki darbe yapıyorsun bir asker gibi, bir adam gibi çıkarsın ben darbeyi yaptım dersin nasıl darbeden sonra Cumhurbaşkanı olacaksan darbe başarısız olduğunda da kaderine razı olursun. Bu şekilde bir komediyi oynamak bence hainliğin ötesinde gerçekten kabul edilemez. Hiç bir şekilde görmediğimiz ayrı bir oyun oynanıyor burada ama Türk adaleti tecrübelidir. Bu tip olayları çok yaşamıştır ve adil bir şekilde bütün davalar sonucunda gerçekten bu işle ilgisi olmayan birini ayıklayacaktır. Bu işin başında olan içinde olan organizatörü olan ve yurt dışından talimat alan kişilere de hak ettikleri cezaları verecektir” şeklinde konuştu.