Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın bugünkü celsesinin öğleden sonraki bölümünde, darbeye hazırlık kapsamında Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan üç katlı villada firari sanık Adil Öksüz başkanlığında darbe girişimine ilişkin yapılan toplantılara katıldığı iddia edilen eski Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Sanık Avıalan, duruşma savcısı Aytekin Cenikli'nin sorularını cevapladı. Savcı Cenikli'nin, "Personelci olduğunu, tuzağa düşürülerek, Akınca'ya gittiğinizi söylediniz ama Akıncı'da rahat rahat geziyorsunuz, bunun anlamı ne?" sorusuna, Avıalan, "Tek başına koridorda görünüyorum, onun haricinde arka tarafta karanlıkta sigara içtim, benim başka bir görüntüm yok, bulamazsınız." yanıtını verdi.

'SEYRETMEK İÇİN Mİ ÇAĞIRDILAR?'

Sanık Avıalan, "Madem ortaklıkta dolaşıyordunuz, karargah dışındaydınız, Akın Öztürk'ün, Akıncı Üssü'ndekileri ikna etmeye çalıştığını nasıl duydunuz?" sorusuna, "Seyirci konumundaydım, kim ne konuşuyor seyrediyordum, sadece sesleri duyuyordum" yanıtını verdi. Başkan Dik'in, "Sizi oraya seyretmek için mi çağırdılar?" şeklindeki sorusu, salondaki şehit ve gazi yakınları tarafından alkışlandı.