Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü adına kullanılan silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin kapatılması, oluşturulan barikatların tamamının temizlenmesi, tuzaklanmış patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi amacıyla geçmiş tarihlerde çeşitli operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlar sonrasında saklı halde bulunan patlayıcıların tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arama-tarama faaliyetleri yapılmaktadır. 01-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü mensuplarına ait 11 adet el yapımı patlayıcı madde ve 68 adet askeri mühimmat bulunarak imha edilmiş, 1 örgüt mensubu ise ölü olarak bulunmuştur. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.