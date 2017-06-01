Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir eski Belediye Başkanı Sabri Uğur’un ölüm haberi il genelinde şok etkisine neden oldu. Merhum Sabri Uğur’un bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi. Ak Partili Uğur’un İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Merhum Uğur’a yakın iş adamları ve siyasiler İstanbul’a hareket etti.



Sabri Uğur kimdir?

Sabri Uğur 1958 Yılında Balıkesir’de doğdu. İlkokulu 6 Eylül ve Dumlupınar İlkokullarında okudu. Orta öğrenimini Balıkesir Orta okulunda tamamladı. Balıkesir Lisesi’nden 1975 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde bir yıl öğrenim gördükten sonra yeniden girdiği Üniversite sınavları sonucunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne geçiş yaptı.1980 yılında Maliye Bölümünden mezun oldu.Çeşitli öğrenci dernekleri ve sosyal vakıflarda çalıştı. İstanbul Sosyal İlimler Enstitüsü’ne devam etti. 1983 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladı.1984 yılında iki arkadaşı ile birlikte dış ticaret firması kurarak ticari hayata atıldı. 1994 yılına kadar ihracat ve transit dış ticaret yaptı. Lisans ve dış ticaret konularında eğitimler aldı. Balıkesir’de Sun Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdu.2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda aktif rol oynadı. Balıkesir Merkez İlçe Başkan yardımcılığı yaptı.Evli ve iki çocuk babası Sabri Uğur, 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde Balıkesir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Uğur, 2009 yılına dek AK Parti’den bir dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.