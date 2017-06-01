Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalktıktan kısa  süre sonra düşen helikopterde şehit olan ve Jandarma tarihinde bir ilçeye komutan  olarak atanan ilk kadın subay olan Yarbay Songül Yakut, memleketi Malatya'da  toprağa verildi.

Çocukluk hayali olan askerlik mesleğini gururla yerine getiren  Yakut'un cenazesi, Şehir Mezarlığı morgundan tören mangası tarafından alındı.

Yakut'un Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra Şehir Mezarlığı  Camisi'ne getirildi. Törene, annesi Sebahat, kardeşleri, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent  Tüfenkci, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP Genel Başkan  Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet  Çakır, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, İl Jandarma  Alay Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

Yarbay Songül Yakut'a kadın devreleri böyle veda etti
Yakut'un öz geçmişinin okunduğu tören sırasında, Bakan Kaya ile AK  Partili Çalık, şehidin annesi Sebahat Yakut ile yakından ilgilendi. Kaya'nın  yakasında kızının fotoğrafını gören şehit annesi, fotoğrafı öpüp bakana sarıldı.  Bu sırada çevrede bulunan şehidin kadın devreleri de gözyaşlarına hakim olamadı.

"Kızım sen bana kıyamazdın, beni neden bıraktın?", "Ben sensiz ne  yapacağım, kızım gitme" diye ağıt yakarak sinir krizi geçiren şehidin annesi  Yakut'a çevredeki sağlık personeli müdahale etti.

Yarbay Songül Yakut'a kadın devreleri böyle veda etti

- Jandarma tarihine geçti

Kara Harp Okulunu kazanan ve kendi isteğiyle jandarmayı seçerek 1997  yılında buradan mezun olan Yakut, 28 yaşında üsteğmen rütbesiyle Beypazarı İlçe  Jandarma Komutanlığına atandı. Yakut'un 54 bin nüfuslu ilçeye Jandarma Komutanı  olarak atanmasıyla jandarma tarihinde de bir ilk gerçekleşmiş oldu. Bir ilçede  jandarma komutanlığı yapan ilk kadın olan Yakut, 2 yıllık görev süresinin  ardından merkeze atandı.

Binbaşı rütbesinde görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kumpasıyla çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak  zorunda kalan Yakut, girdiği hukuk mücadelesini kazanarak beraat etti. Ardından  da terfi ettirilerek yarbay rütbesiyle Şırnak'a tayin edildi.

Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, son olarak Şırnak'taki 23.  Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat Merkez Amiri olarak görev yapıyordu.

Yarbay Songül Yakut'a kadın devreleri böyle veda etti

Yarbay Songül Yakut'a kadın devreleri böyle veda etti