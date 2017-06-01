Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden havalandıktan bir süre sonra yüksek gerilim hattına çarpan Cougar tipi askeri helikoptere yaklaşık üç yüz metreden yere çakıldı. Elim kazada helikopterde bulunan 13 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, olay yerinde çekilen bir görüntü ile Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren kazanın nasıl yaşandığını gösterdi.