Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi'nden havalandıktan bir süre sonra yüksek gerilim hattına çarpan Cougar tipi askeri helikoptere yaklaşık üç yüz metreden yere çakıldı. Elim kazada helikopterde bulunan 13 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, olay yerinde çekilen bir görüntü ile Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren kazanın nasıl yaşandığını gösterdi.
TSK kaza ile ilgili bir görüntü paylaştı
01.06.2017 - 19:26 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanlığı dün Şırnak'ta düşen ve 13 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir görüntü yayınladı.
Etiketler : TSK,
478420 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478420.aspx
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