Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz.



FETÖCÜLER ACI SONDAN KURTULAMAYACAK

Suçüstü yakalandıkları halde, şimdi mahkemelerde "görmedim, duymadım, bilmiyorum" diyerek üç maymunu oynuyorlar. Ama kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar.

Sen F16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala 'görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım' diyeceksin. Kimi aldatıyorsun Bütün belgeler, görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.



GEREĞİ YAPILACAK

Bundan sonra, eğer topraklarımıza Suriye'den en ufak bir saldırı ve taciz olursa, biz sağa sola bakmadan gereğini yaparız.

Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyorsak, önce sınırlarımızda güvenliği sağlamalıyız. Bizden sınırlarımız boyunca terör devleti kurulurken sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasın. Bizi hiç tanımamışlar demektir.

Geçmişte içimize sızan ihanet çetesi üyeleriyle belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı. Ama o günler geride kaldı.

Karşı karşıya geldiğimizde yüzümüze gelenlerin arkamızdan neler çevirdiğinin farkındayız. Elbette bizim önceliğimiz, meseleleri diplomasiyle çözüme kavuşturmaktır. Ama bunların işe yaramadığı yerde kanımızın son damlarına kadar mücadele etmesini de biliriz.



ABD'YE KARŞI BAKIŞIMIZ DEĞİŞİYOR

Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir.