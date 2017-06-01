Sivas Cumhuriyet Başsavcılığın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bingöl'de tutuklu bulunan eski emniyet amirinin eşi Z.Ç.'yi Gemerek ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski emniyet amirinin eşi FETÖ'den tutuklandı
01.06.2017 - 20:12 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Etiketler : sivas,FETÖ,
478432 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478432.aspx
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