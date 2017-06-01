Başbakan Binali Yıldırım, "Hep birlikte sorunları ele alacağız, ortak akılla çözümler geliştireceğiz. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Eğer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği 2023 muasır medeniyetler seviyesinin ilerisinde bir yer almak istiyorsak, 2053, 2071 vizyonlarımızı gençlerimize en güzel şekilde bırakmak istiyorsak, bu anlayışla çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.Başbakan Yıldırım, İşçi ve Memur Sendika Temsilcileri ile iftar organizasyonunda buluştu.
Başbakan Yıldırım: Ortak akılla çözümler geliştireceğiz
01.06.2017 - 21:46 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım, "Hep birlikte sorunları ele alacağız, ortak akılla çözümler geliştireceğiz. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var." dedi.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,
478443 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478443.aspx
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