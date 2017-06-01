Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "Hep birlikte sorunları ele alacağız, ortak akılla çözümler geliştireceğiz. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Eğer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği 2023 muasır medeniyetler seviyesinin ilerisinde bir yer almak istiyorsak, 2053, 2071 vizyonlarımızı gençlerimize en güzel şekilde bırakmak istiyorsak, bu anlayışla çalışmak mecburiyetindeyiz." dedi.Başbakan Yıldırım, İşçi ve Memur Sendika Temsilcileri ile iftar organizasyonunda buluştu.