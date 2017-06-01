Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'da nisan ayında bir inşaat alanındaki kazı sırasında tabutu bulunan Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'nin fotoğrafı ortaya çıktı.Fotoğrafı sunan Rus yarbayın akrabası Maksim Redin, Sputnik'e konuştu.

"FOĞRAFI BANA YARBAYIN TORUNLARI VERDİ"

Redin, şunları söyledi: "Fotoğrafı bana Yarbay Rjepetski'nin Polonya'daki torunları gönderdi. Bunun dışında, Rus arşivlerinde yarbayın ailesine emekli maaş verilmesiyle ilgili kararnameler de buldum."

Fotoğrafın, yarbayın Orta Asya'da askeri görev sırasında çektirdiği de kaydedildi.

"CESEDİ TOPRAĞA VERİLMELİ"

Daha önce Sputnik'e konuşan Maksim Redin, "Yarbay Rjepetski, benim ninem Antonina Karlovna Şidlovskaya'nın öz kardeşi. Ninemin de eski soyadı Rjepetski'ydi. Yarbay Rjepetski Varşova Askeri Okulu'nu bitirdi. Sibirya ve Orta Asya'da görev yaptı. Ölümünden 2 yıl önce, 1892 yılında Ardahan'a tayini çıktı. Ardahan'da 1. Kafkas Kolordusu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'nda görev yaptı… Ceset müzede kalmamalı, toprağa verilmeli" ifadelerini kullanmıştı.