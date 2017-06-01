Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde devlet koruması altında yaşayan  çocuklara ve gençlere iftar daveti verdi.Ankara'daki sevgi evlerinde kalan 80 çocuğun katıldığı iftar  programında konuşan Emine Erdoğan, çocuklara ve gençlere "Burası sizin eviniz.  Evinize hoş geldiniz." diye seslendi.Erdoğan, bir ülkenin geleceğinin, gençlerinin gayret, ideal ve  vizyonuna bağlı olduğunu belirterek, "Şayet sizler bu önemli vazifenin bilincinde  olursanız, ülkemizin geleceği parlaktır." ifadesini kullandı.Birlikte, sevgide ve barışta her zaman gücün bulunduğunu vurgulayan  Erdoğan, "Kendinizi bu güce adayın. Cehalete ve tembelliğe karşı savaşın." diye  konuştu.Emine Erdoğan, gençlerden, hayat maratonuna en iyi şekilde  hazırlanmalarını, ana dili çok iyi öğrendikten sonra bir yabancı dil öğrenme  gayretinde olmalarını istedi.

"Barışık bir nesil yetiştirmek hepimizin boynunun borcu"

Devlet koruması altındaki gençlerle ilgilenen kurum ve kuruluşların  yetkililerine de seslenen Erdoğan, "Hepimizin hayatı çocuklar ve gençler için bir  aynadır. Hepsi birbirinden kıymetli bu değerli cevherleri en güzel şekilde  işlemek, tarihi, kültürü ve değerleriyle barışık bir nesil yetiştirmek hepimizin  boynunun borcudur." dedi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bir  konuşma yaptığı programda, çocuklar ve gençler söz alarak, duygu ve düşüncelerini  dile getirdi.Emine Erdoğan, davetlilere günün anısına hediyeler verdi.