Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Mahallesi’nde S.S. ile Bilal Çetinkaya (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. tabancayla ateş ederek Çetinkaya'yı yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.