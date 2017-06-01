Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 7'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatı olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 21 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yakalanan 21 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.Mahkemeye sevk edilen 21 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.