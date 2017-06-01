Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz sanık M.A. Mardin'den telekonferans yöntemi ile katıldı.Sanık M.A. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, M.A'nın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.