Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz sanık M.A. Mardin'den telekonferans yöntemi ile katıldı.Sanık M.A. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.Mahkeme heyeti, M.A'nın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
01.06.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Etiketler : FETÖ,Kastamonu,
478457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478457.aspx
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