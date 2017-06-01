Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi’nde henüz nereden geldiği belli olmayan bir yılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Sokağın ortasında sersemlemiş halde duran yılanı cep telefonuyla görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zehirli olup olmadığı bilinmeyen yılana çok fazla yaklaşarak hayatlarını hiçe saydı. Bir süre hareketsiz yerde yatan yılanı Manisa Şehzadeler Belediyesi temizlik işçisi elindeki süpürgeyle iterek bir vatandaş tarafından tutulan kutuya koydu. Yılanı kutuya koyarak evin çatısında beslemek istediğini ve hafta 1 fare vereceğini söyleyen vatandaşa bir basın mensubunun "Haftada 1 fare yeter mi ona?" sorusu üzerine "Oruç tutsun" cevabı verdi.



MANİSA’YA ÖZGÜ ZEHİRSİZ YILAN

Orman ve Su İşleri 4’üncü Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürü Uğur Bayil, görülen yılanla ilgili ekiplerin hemen çalışma başlattıklarını söyledi. Yılanın Manisa’ya özgü sarı yılan olarak bilinen zehirsiz bir tür olduğunu belirten Yılanın muhtemelen aç kalarak av aramak için şehir içine kadar gelmiş olabileceğini belirten Bayil, müdürlük olarak yılanın bulunduğu yerden alınarak yeniden doğaya bırakılacağını söyledi.