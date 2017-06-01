Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesini ziyaret etti.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Tümgeneral Aydın'ın başkentteki evini ziyaret ederek ailesine taziye dileklerini iletti.Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti.