Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kısa süre önce Kato Dağı'na giderek operasyon bölgesini görüntüleyen gazeteci Nazlı Çelik, şehit komutanlarla çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

NAZLI ÇELİK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nazlı Çelik, bir hafta önceki Kato Dağı'na ziyaretin görüntülerini aktarırken, kendisini karşılayan Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşlarının başarısını anlattı.

HAKKINI HELAL ET PAŞAM

Kahraman Paşa'nın başarısını anlattığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, "Hakkımız helal olsun, hakkını helal et Paşam" dedi.