Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yurt dışındaki temsilciliklerin artması, temsilcilik binalarının standartlarının yükseltilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını söyledi.KKTC'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile makamında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede yakın işbirliği içinde bulunduğu Ertuğruloğlu ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kıbrıs müzakere sürecinde gelinen son noktayı değerlendirmek üzere bir dizi toplantı düzenlediklerini kaydetti.KKTC'nin uluslararası platformda etkinliğinin artması yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğu, KKTC ile Türkiye dahil yurt dışındaki temsilciliklerin artması, temsilcilik binalarının standartlarının yükseltilmesi konusunda birlikte çalıştıklarını vurguladı.Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti, KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti, görüşmede gündemlerinde bulunan konuları ele alacaklarını belirtti.