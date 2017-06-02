Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye rektör atadı.
Buna göre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Erhan Güzel atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç üniversiteye rektör ataması
02.06.2017 - 00:32 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi'ne rektör ataması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine üç üniversiteye rektör atadı.
Etiketler : erdoğan,rektör,atama,
478472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478472.aspx
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