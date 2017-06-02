Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, CHP Genel Merkezi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın yakınlarında bulunan Anadolu Bulvarı üzerinden Sakıp Sabancı Bulvarı istikametinde ilerleyen, 61 VD 381 plakalı şüpheli araçta bulunan kişi veya kişilerce etrafa rastgele ateş açıldı. Çevreyi kurşun yağmuruna tutarak yaklaşık bir kilometre ilerleyen şahıslar, Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde kaçtı.

Olay yerinde kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla bölgeye gelen Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekipleri, şüphelilerin yakalanması için alarma geçti. Olay yerini bir süreliğine trafiğe kapatan polis ekipleri, çevredeki mermi kovanlarını topladı. Şüphelileri yakalamak için seferber olan çok sayıda polis ekibi, Sakıp Sabancı Bulvarı’na bağlanan tüm yolları kapatarak, çevrede uygulama başlattı.

