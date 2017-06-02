Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddenin bir kamyonla İstanbul'a sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, Körfez ilçesinde TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, bir süre bekledikten sonra, daha önceden takibe alınan kamyonu kontrollü olarak durdurdu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik dedektör köpeği ile kamyonda yapılan aramada, kasanın taban kısmına paketler halinde gizlenmiş 310 kilogram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.