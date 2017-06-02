Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözyaşları sel olup aktı. Türkiye evlatlarına ağlıyor. Şenoba’da yüksek gerilim hattına takılıp düşen helikopterde şehit olan kahramanlar ebediyete uğurlandı. Aydoğan, Songül, Oğuzhan, İlker, Abdulmuttalip, Fevzi, Hakan... Acı bir liste uzayıp gidiyor. Bu evlatlarımız son dönemlerde operasyonların yoğunlaştığı Şırnak ve çevresinde PKK’ya karşı amansız mücadele veriyordu. Önceki gece Uludere’ye bağlı Şenoba beldesinde bulunan 48. Hudut Tugay Komutanlığından askerî birlikleri denetlemek için giden ve alçak uçuş yapan helikopter ile kalkışından 3 dakika sonra irtibat kesildi. Ve helikopterde bulunan 13 kahramanımız şehit oldu. Kritik görevlerde yer alan ve şehadet şerbeti içen bu yiğitlerden kimlikleri belirlenen Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhan Sığnak, Başçavuş Mehmet Erdoğan ve Uzman Çavuş Zeki Koç için uğurlama töreni düzenlendi.



YALNIZ BIRAKMADILAR

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar, askeri erkân, çok sayıda vatandaş ve şehit yakınları katıldı. Törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişlerinin okunmasının ardından Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hâkim olamadı. Düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere şehit Yüzbaşı Yakut’un cenazesi Malatya’ya, Yüzbaşı Sığnak’ın cenazesi Adana’ya, Uzman Çavuş Koç’un cenazesi Osmaniye’ye, Astsubay Erdoğan’ın cenazesi Kayseri’ye, Albay Peker ve Yüzbaşı Şener’in naaşları İstanbul’a, Binbaşı Onay’ın naaşı ise Çanakkale’ye uğurlandı.



Neden alçak uçuş?

Güvenlik uzmanları bu soruya şu cevabı veriyor: Şenoba Irak’a yakın noktada olması sebebiyle, o bölgedeki helikopterlerimiz genelde yüksek irtifada uçmazlar. Sınırın diğer tarafında terör örgütleri hâkim olduğundan dolayı roketatar veya füze ile saldırı riski her zaman mevcuttur.



TERÖRE KARŞI ADANAN ÖMÜR

Adına şiir yazdığı topraklarda şehit oldu

Terör operasyonlarında önemli başarılara imza atan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı’nın da bulunduğu Şırnak’ta askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Bölücü terör örgütünün açtığı çukurların ardından başlatılan operasyonlarda önemli işler yaptı. FETÖ darbe girişimini, görevde olduğu Hakkâri’de öğrenen Aydın, Kayseri’deki birliğini arayarak “Bir tek erin dahi kışla dışına çıkmayacağı” emrini verdi. Son Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneralliğe terfi ettirilen Aydın’ın görev yeri yakından tanıdığı Şırnak oldu. Şehit paşa, Şırnak’taki Hanke Dağı’na atıfla “Hanke’ye Ağıt” isimli bir şiir de yazmıştı. İşte o şiir:



GELİYORUM, HEYBETİMLE...

Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz. Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz. Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların. Ayrım Hanke Yaylası’nda, yeşerirken umutlarım. Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara. Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara. Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla. Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla.

Şırnak’ta şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın Sakarya’daki evine ateş düştü. Aydoğan’ın acı haberi aileye askerî yetkililer tarafından verildi.



Anne inanamadı

Jandarma’nın ilk kadın komutanı olan Yarbay Songül Yakut’un naaşı, memleketi Malatya’ya getirildiği esnada anne Sebahat Yakut’un hâli yürek burktu. Yetkililer acı haberi vermeye gittiğinde ise yaşlı anne habere inanmak istemedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, şehit ailesini ziyaret etti. Gözyaşlarına boğulan anne ‘Kızım çok sıkıntı yaşadı. İyilere olur, kötülere bir şey olmaz. Bak hepsi yerindeler” dedi. Bu arada Yakut’un, geçtiğimiz yıllarda binbaşı rütbesindeyken Balyoz Davası sürecinde görevinden uzaklaştırıldığı da öğrenildi.



Songül Yakut



Şehidin son isteği yerine getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lılarla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuşlar Selçuk Özer, Mustafa Sarı ve Gökhan Bayram için 7’inci Kolordu komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törende güçlükle ayakta duran şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer’in eşi Huriye Özer’i yakınları teselli ederken, şehidin 1,5 yaşındaki kızı Ayşe’nin ağlaması yürek burktu. Uğurlama törenine şehitler ile aynı çatışmada yaralı arkadaşları da katılırken, şehit Bayram’ında son isteği yerine getirildi. Operasyon sırasında arkadaşlarına cebinde taşıdığı bayrağı gösteren Bayram’ın “Şehit olursam bu bayrağı tabutumun üzerine koyun”dediği ve isteği üzerine cebindeki bayrağın tabutunun üzerine konulduğu görüldü. Şehitlerden Selçuk Özer Konya’da, Gökhan Bayram Samsun’da, Mustafa Sarı Mersin’de ebediyete uğurlandı. Şehit Gökhan Bayram’ın annesi Selma Seçkin oğlunun tabutunu karşılarken “Ağlamıyorum annem, söz verdim sana. Aslanım geliyor. Adam geliyor” dedi. Şehidin kız arkadaşı Kübra Çakmak da tabutun başında gözyaşı döktü.



YÜREK YAKAN HİKÂYELER

13 eve ateş düştü

Şırnak şehitlerinden geriye yürek burkan hikâyeleri kaldı.

- Şehitlerden Yüzbaşı Nuri Şener’in baba ocağına ateş düştü. Baba Ural Şener “1 Mayıs’ta yanıma geldi gezmeye götürdü bizi, Boğaz turu yaptık. Benim ciğerim yanıyor. Allah’ın takdiri” dedi. Acı haberi alan şehit Yüzbaşı Nuri Şener’in eşi Melike Şener, üç yaşındaki oğlu Hakan Sinan Şener ile birlikte babaevine geldi.

- Koray Onay’ın acı haberi, memleketi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki baba ocağına ulaştı. En son iki gün önce oğluyla telefonla konuştuğunu söyleyen baba Süleyman Onay, bu esnada helallik aldığını söyledi.

- Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol’un Sakarya’da annesi ile yaşayan 18 yaşındaki kızı Zeynep Küçükdemirkol, acı haberi almasının ardından gözyaşlarına boğuldu.

- Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş’ın (29) eşinin 8 aylık hamile olduğu, babasının ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.

- Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar (38) şehit haberini babasına Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı verdi.

- Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Yüzbaşı Nuri Şener’in (32) eşinin doktor olduğu, anne ve babasıyla birlikte İstanbul’da yaşadıkları öğrenildi.

- Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan’ın 21 ve 15 yaşında 2 oğlu olduğu öğrenildi.

- İstihbarat Binbaşı Koray, Onay Kuzey (5) ve Ece (1) adlı iki çocuk babasıydı.

- Piyade Uzman Onbaşı Zeki Koç (42) 3 çocuk babasıydı.

- Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral ise 2 çocuk babasıydı.



MÜCADELE SÜRECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar kaza sonrası yaptığı açıklamada “Son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Bu arada her biri bu vatan için büyük mücadele veren şehitler geride birçok yetim de bıraktı.



300 metreden yere çakılmış

Şenoba beldesinden havalanan helikopterin kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim helikopter kazasının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Helikopterin kaza sonrası 300 metre yükseklikten yere çakıldığı, çıkan yangında içerisinde bulunan mühimmatın da patladığı ifade edildi. Düşen helikopter, anayoldan yaklaşık 3 kilometre vadi içerisine düştüğünü belirten yetkililer, helikopterin Şenoba beldesinin içinden geçen nehrin diğer kıyısına düştüğünü, gece şartlarında bu yüzden enkaza geç ulaşıldığını söyledi.



KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU

Helikopterin düşmesiyle birlikte çevre köylerde bulunan güvenlik korucuları ve çok sayıda köylü, enkaza ulaşmak için arama kurtarma birliklerine yardımcı olmak için olay bölgesine koştu. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde incelemesi tamamlandı.