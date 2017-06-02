Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi’nde muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan iftar öncesi konuklarına seslenirken özetle şunları söyledi:

- Bir hafta önce Kato Dağı’nda İçişleri Bakanımız Sayın Soylu ile beraber orada incelemelerdeyken, şehit tümgeneralimizin kendisiyle telefonda görüşmüştüm. Ve orada ‘Cumhurbaşkanım, bizim bu mücadelemiz sadece burası için değil, buralarda zafere ulaştığımızda İstanbul’da da zafere ulaşmış olacağız, Ankara’da da yurdumuzun dört bir yanında da.’ demişti. İşte bu kahramanlarla yürüyoruz, ruhu şad olsun. Hiç merak etme, Allah’ın izniyle bıraktığınız yerden bu bayrak yere düşmeden yola devam edecek.

- Şimdi soruyorum, bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Amacı, Türkiye’yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer pek çok ülkenin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır.

- Bu örgütler yularlarını ellerinde tutan güçlerle birlikte deşifre oldular. Açık konuşuyorum, eğer kendilerine verilen dış destek olmasa Türkiye, bölücü terör örgütünü, diğer terör örgütlerini de bu yıl sonuna kalmadan eylem yapamaz hale getirecek imkana, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. Elbette o destekler bir gün kesilecektir.

- Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde üç maymunu oynayan FETÖ’cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz?

- Amerika’da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu?



ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara hitap ederken helikopter şehidi Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın 1992 yılında üsteğmen iken yazdığı “Hanke’ye Ağıt” şiirini okudu, “Önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bir komutanımızdı” dedi. Erdoğan daha sonra da Aydın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.