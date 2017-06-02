Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki ‘darbe ana davası’nın görülmesine devam edilirken, cezaevine gelip duruşmayı izleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, çıkışta yaptığı açıklamada “Tiyatrocu sanatçılarımız beni affetsin, eğer bir oyun görmek istiyorlarsa büyük oyun burada” dedi.

Şehit yakınları ile gazilere destek vermek için duruşmaları takip eden Temurci, 15 Temmuz’u işgal edilmiş bir merkezde yaşayan biri olarak “Acaba biz 15 Temmuz’u yaşamadık mı, bizim 249 şehidimiz yok mu, bunu yapan kimler, bunlar neden oldu?” sorularının cevabını bulmak için geldiğini söyledi.

Temurci, bilgiler, deliller, hukuki kanıtların 15 Temmuz’un arkasındaki örgütün FETÖ olduğunu ortaya çıkardığını dile getirerek “Milletvekili, şehit aileleriyle içeride konuşurken, ‘Biz neyi izledik, ne anlatıyor bunlar?’ diye baktığınızda ben emir alındığını düşünüyorum” dedi.

Birkaç ay önce örgüt tarafından “Her ne olursa olsun, her söyleneni inkâr edin, yalan söyleyin, gerekirse intihar edin ama mutlaka ve mutlaka bunu bir fetva olarak algılayın” denildiğini hatırlatan Temurci, şöyle devam etti: Takiyede son noktayı yaşadığımız bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Tiyatrocu sanatçılarımız beni affetsin, eğer bir oyun görmek istiyorlarsa büyük oyun burada. Mahkeme başkanına, şehit ailelerine sabırlar diliyorum, cidden sabretmek zor. Mahkeme heyeti başta olmak üzere bütün insanlarımızın aklıyla dalga geçen bir tiyatroyla karşı karşıyayız.