Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Cizre, Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda askerlerinin başında görev alan Tümgeneral Aydoğan Aydın, adına şiir yazdığı Hanke Dağı'nın bulunduğu bölgede şehit oldu. Aydın, son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlar buluşmasında konuştu. Erdoğan, Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yazdığı şiiri okudu, son konuşmada kendisine söylediği sözleri anlattı.

Erdoğan, "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmenken yazdığı Hanke’ye ağıt isimli şiiri burada sizinle paylaşmak istiyorum;

'Doksan kişiydik biz o gün. Aç, susuz, uykusuz.

Nasır tutmuş ayaklarla, yürüyorduk kaygusuz.

Sis, çamur, kanla, terle, üzerindeydik bulutların.

Ayrım Hanke Yaylası'nda, yeşerirken umutlarım.

Soğuk namlular elimizde, yürüyorken dağlara.

Şehitlerden selam geldi, savaşan tüm sağlara.

Uzaklarım yakınlaştı, inancımla, davamla.

Uyan Hanke geliyorum, heybetimle, havamla.'

Mücadelesiyle milletimizin umutlarını yeşerten komutanımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.