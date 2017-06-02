Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk AK Parti MYK toplantısının tarihi belli oldu. Toplantı 6 Haziran'da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası AK Parti’nin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli olmasının ardından ilk MYK toplantısı 6 Haziran'da yapılacak.

Erdoğan başkanlığında yapılacak ilk toplantıda 6 aylık yol haritasının değerlendirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, AK Parti Genel Merkezi ve TBMM Grubu arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulacak “Danışma Kurulu” üyelerinin de isimleri toplantının diğer gündem maddesi olacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti içinde yenilenme mesajı doğrultusunda il ve ilçe kongrelerinin gündeme geleceği belirtiliyor.