Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, 13 askeri personelin şehit olmasıyla sonuçlanan helikopter kazasının, derin bir üzüntü ve kederle karşılandığı belirtildi.

Pakistan hükümeti ve halkının, kazada hayatını kaybedenler nedeniyle kardeş Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Düşüncelerimiz ve dualarımız bu trajedinin kurbanlarının olduğu kadar sevdiklerini kaybeden herkesin yanındadır." ifadesi yer aldı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI'NDAN MESAJ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Şırnak ilinde meydana gelen helikopter kazasında biri general, çok sayıda askeri görevlinin hayatını kaybetmesi beni derinden sarstı. Bu feci olaydan çok kederlendik. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyor, yakınlarının acısını paylaşıyorum. Allah rahmet eylesin."