Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi olaylarının ardından kaçtığı Suriye'de, PKK için çatışırken Rakka'da ölen terörist Ayşe Deniz Karacagil'in annesi Nuray Erçağan, kızının ardından mücadelesini devam ettireceğini belirtti.

"DURUŞUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Erçağan, "Daha iyi olacağız. Onun direnişini kesinlikle ben devam ettireceğim. Onun yaşamdaki duruşuna sahip çıkacağız. Hiçbir şekilde 'ah vah' demeyeceğiz. O hepimizin cevahir yüreklisi." dedi.

ANNESİ HDP'DEN ADAY OLMUŞTU

HDP, Ayşe Deniz Karacagil'in annesini 2015 genel seçimlerinde Antalya'dan 4.sırada milletvekili adayı göstermişti.