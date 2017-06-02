Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sosyal projelere destek çerçevesinde Brezilya'nın Kolombiya sınırında yer alan Tabatinga kentine, sportif malzeme yardımında bulundu.

TİKA Bogota Koordinasyon ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke sınırında, çocukların da alet edildiği yasa dışı ticaret ve uyuşturucu trafiğinin yaşandığı Tabatinga'daki bir spor okuluna, kalkınma ve barış sürecine destek amacıyla ilk yardım malzemesinin yanı sıra forma, ayakkabı, direnç paraşütü gibi futbol malzemesi desteği sağlandı.

Okul yöneticileri ve STK temsilcileri, TİKA çalışanları tarafından teslim edilen yardımlardan ötürü, Türkiye'ye teşekkür ederken, çocukların bu formalarla çıkacakları her maçta daha iyi bir gelecek için kendilerine başka bir kıtadan ulaştırılan yardımları hatırlayacaklarını ifade etti.

Teslim töreninin ardından "Futebol Pela Paz" (Barış İçin Futbol) takımının oyuncuları yeni formaları ve ayakkabılarıyla ilk antrenmanına çıktı.