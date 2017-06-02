Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dokuz sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Michael Rubin'in akıl ve mantık dışı suçlamaları ve hakaret içeren paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kin ve öfkenin yansıması değil Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu husumetin de bir yansıması olduğu belirtildi.

Şüpheli Michael Rubin'in zaman zaman Türkçe paylaşımlarda bulunduğu ve Türkçe Twitter mesajlarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına paylaşıldığı bildirilen dilekçede, Rubin'in bu şekilde FETÖ adına suç işlediği kaydedildi.

Dilekçede, Rubin hakkında sadece "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu nedeniyle TCK'nın 299. maddesinden değil, TCK'nın 206/6 maddesi gereğince "Örgüt adına suç işlemek"ten de soruşturma açılması gerektiği bildirildi ve emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği belirtildi.

Rubin'in açıklamalarının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği belirtilen dilekçede, Rubin hakkında Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılmasının hukuken mümkün olduğu bildirildi.

Şüpheli Rubin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı açıklamalarla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilerek, hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

Rubin-FETÖ ilişkisi

Mart 2016'daki bir yazısında "Türkiye'de askeri bir darbe olabileceği" tahmininde bulunan Rubin, özellikle 15 Temmuz sürecindeki yazılarıyla birçok kesimden tepki toplamıştı.

Darbe girişiminin hemen ardından kaleme aldığı "Neden Türkiye'deki darbe ümit anlamına gelebilir" başlıklı yazısında açıkça kanlı girişiminin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetten "ancak bu şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu" savunan Rubin'in "darbeci" tavrı, ciddi eleştiriler almıştı.

Altı yıl önce "Gülen, Humeyni gibi Türkiye'ye dönebilir" diyen Rubin'in son yıllarda FETÖ aleyhine hiçbir değerlendirme yapmaması, FETÖ ile neo-con Rubin arasındaki yeni ilişkinin boyutlarının sorgulanmasına neden olmuştu.

Darbe girişiminden dört gün sonra 19 Temmuz'daki yazısına "Gülen'i iade etmek mi? Cidden mi?" başlığını atan Rubin, FETÖ elebaşı Gülen'in darbe girişimiyle hiçbir alakasının olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gülen üzerinden güç gösterisi yaptığını iddia etmişti.

Darbe girişiminden FETÖ'yü aklamaya çalışan ve Türkiye aleyhindeki mesnetsiz iddia ve iftiralarında bulunan Rubin'in, "Reconsidering Fethullah Gülen (Fethullah Gülen'i Yeniden Düşünmek)" başlıklı makalesinin FETÖ örgütü elebaşı Gülen'e ait internet sitesinde yer alması dikkati çekmişti.