Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın 1997 yılında, Kuzey Irak'taki bir operasyonda çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Operasyon'daki çatışma esnasında 'Bulunduğum yeri ateş altına alın' diyerek kendini feda ettiği ortaya çıkmıştı. Ağar, söz konusu fotoğraf ve hikayesi hakkında şunları yazdı; "1997, Irak'ın kuzeyi...

13 ŞEHİTTEN GERİYE HÜZÜN DOLU HİKAYELER KALDI

Şırnak'ta önceki akşam 20.55 sıralarında Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan kalkışından kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu düşen askeri helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 13 kahraman askerden 7'si 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Tüm ülkeyi yasa boğan olayın ardından 13 kahraman askerden geriye kahramanlık destanlarının yazıldığı hüzün dolu hikâyeler kaldı...

ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN

"BENİM BULUNDUĞUM YERE ATEŞ AÇIN" DEMİŞ

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın (51), 1987'de Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Şırnak Cizre, Diyarbakır Sur gibi PKK tarafından hendek kazılan şehirlerdeki en kritik operasyonları yöneten Aydın, son olarak Kato'da 19 Nisan'da başlatılan operasyonları idare ediyordu. Sırasıyla İstanbul 6'ncı Piyade Tugay Takım Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tim Komutanlığı, Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda Harekat Şube Müdürlüğü, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tabur Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunan Aydın, Almanya'da NATO daimi görevinin ardından Gökçeada'da Komando Alay Komutanlığı yaptı. Aydın ile aynı bölgede görev yapan Albay Alparslan Çakmakçı, kahraman komutanla hatırasını "Büyük bir kahramanı kaybettik" diye sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Aydın'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kayseri Komando Tugay Komutanı sıfatıyla gözaltına alındığı davadan hafta başında beraat ettiği belirtildi.

ŞEHİT YARBAY SONGÜL YAKUT

"MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

İlk kadın ilçe jandarma komutanı olan Yarbay Songül Yakut'un (41) şehit düştüğü haberi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde oturan annesine gece yarısından sonra iletildi. Babasını küçük yaşta babasını kaybeden şehit Yakut'un annesi Sebahat Yakut, "Anan öle yavrum anan öle" diye ağıt yaktı. Kadına şiddetle mücadelenin asker ayağında öncülük yapan Yakut FETÖ kumpasıyla ordudan uzaklaştırıldıktan sonra da vatana hizmetten vazgeçmedi. Yakut'un o dönem avukatlığını yapan Şule Nazlıoğlu Erol, "Mesleğimi çok seviyorum ablacım, nereyi verirlerse giderim" demişti" dedi.

"BENİ DE AL GÖTÜR"

Şehit Yakut'un cenazesi, memleketi Malatya'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Sebahat Yakut, "Ben kızıma hem annelik hem babalık yaptım. Kızım bana dedi ki, anne sana bir şey olursa ben ne yaparım? Kızım sen şimdi gittin ben ne yapacağım? Beni de al götür" diyerek ağladı.

ŞEHİT BİNBAŞI KORAY ONAY "İŞİMİZ ÇOK BABA"

Binbaşı Koray Onay'ın (38) şehit olduğu haberi, Çanakkale'de oturan Nahide-Süleyman Sinan Onay çiftine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce'nin de bulunduğu heyet tarafından verildi. Baba Süleyman Sinan Onay oğluyla kazadan bir gün önce görüştüklerini belirterek "Vazifeden dolayı orucunu 1-1.5 saat sonra açmış. 'Gece 11'lere kadar çalışıyoruz, işimiz çok baba' dedi ve irtibat kesildi" dedi. Şehidin eşi Pınar Onay'ın 6 yaşındaki oğlu Kuzey ve 1 yaşındaki kızı Ece ile Ankara'da yaşadıkları öğrenildi.

ŞEHİT YÜZBAŞI İLKER ACAR

ÖYKÜ VE YİĞİT'İ BIRAKTI

Bilgisayar mühendisi olan Yüzbaşı İlker Acar (37), 2006'da açılan sınavı kazanarak TSK'ya subay olarak girmişti. Muhabere Yüzbaşı Acar, Balıkesir'in Bigadiç ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Gülçin Acar'la evli olan, 8 yaşındaki Öykü Ada ve 2 yaşındaki Yiğit Ege adlı iki çocuğu bulunan Acar, geçici görevle İskenderun'dan Şırnak'a gitmişti. Şehidin İskenderun'daki eşi ve çocukları dün Balıkesir'e geldi. Şehidin eşine Emine Arslan ve babası İsmail Arslan'la ağabeyi Bilgin Arslan eşlik etti. Gülçin Acar'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Acar'ın babası Süleyman Acar'ın daha önce kanser nedeniyle vefat etmişti. Şehidin cenazesi DNA testi için Ankara'ya götürüldü, şehidin annesi Nurdane Acar'dan kan örneği alındı.

ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI SERHAT SIĞNAK

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak (32), dün Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada helikopteri kullanan pilotlardan olan Sığnak için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde AB Bakanı Ömer Çelik, şehit yakınlarnını ellerini hiç bırakmadı. Törende tıp fakültesini kazanacak kadar başarılı olmasına karşın hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçen şehidin babası emekli hava astsubay Hayati Sığnak ile öğretmen annesi Semiha Sığnak ve ağabeyi peyzaj mimarı Orhan Sığnak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Semiha Sığnak, "Beş gün sonra Şırnak'tan gelecekti, ciğerimiz yandı, ocağımız söndü" diye ağıt yakarken, şehidin evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Banu Hoşgören de uzun süre gözyaşı döktü. Sığnak, Adana'daki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT PİYADE MEHMET ERDOĞAN

KOMUTANINDAN AYRILMADI

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan'ın Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yaşayan eşi Rüya ve büyük oğlu 21 yaşındaki Burak Erdoğan, tören için Şırnak'a giderken, küçük oğlu 15 yaşındaki Emre ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Tümgeneral Aydın'ın emir astsubayı olan Erdoğan'ın komutanından ayrılmadığı ve Aydın'la birlikte Şırnak'a gittiği kaydedildi. Şehit Erdoğan'ın naaşı Garnizon Şehitliği'de toprağa verildi.

ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FEVZİ KIRAL

ŞIRNAK'A 10 GÜN ÖNCE GİTMİŞ

Şehit Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral'ın (35), Manisa'nın Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi'nde oturan annesi Nurdan Kral ve babası Sabri Kıral da haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Kıral'ın, İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli olduğu ve 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gittiği öğrenildi. İki kız babası olan Kıral'ın ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral'ın Edirne'de görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ZEKİ KOÇ

HAKKIM SANA HELAL

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç'un (42) memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. Evladının şehit olduğuna uzun süre inanamayan anne Zeynep Koç, gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde anne Zeynep Koç, baba Ali Koç, eşi Fadıma Koç, çocukları Alican Koç (17), Emine Nur (7) ve Ethem Tuğra (5) ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Koç, "Oğlum sana hakkım helal olsun" diyerek dua etti.

ŞEHİT ABDULMUTTALİP KESİKBAŞ ve ŞEHİT HAKAN İNCEKAR

MERZİFON'A İKİ ACI

Şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ailelerine de acı haberler ulaştı. Şehit Kesikbaş'ın, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan annesi Halime Kesikbaş'a şehadet haberini, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Ergül ve askeri yetkililer verdi. Kesikbaş'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenilirken evli ve iki çocuk babası şehit İncekar'ın babaevi ve sokağa da Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT ALBAY OĞUZHAN KÜÇÜKDEMİRKOL

KIZI ZEYNEP YIKILDI

Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un Sakarya'da annesi ile yaşayan 18 yaşındaki kızı Zeynep Küçükdemirkol, acı haberi almasının ardından babası için düzenlenecek tören için Ankara'ya yola çıktı. Şehidin Serdivan ilçesinde ikâmet eden ve acı haberle büyük acı yaşayan kızı Zeynep'i askeri yetkililer teselli etti.

ŞEHİT KURMAY ALBAY GÖKHAN PEKER

'Daha yeni izne geldi'

Ateşin düştüğü diğer adres de Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in İstanbul Çatalca Ferhat Paşa Mahallesi'ndeki eviydi. Şehidin oturduğu bina ve sokaktaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, mahalle sakinleri evin önünde dualar okudu. Mahalle muhtarı Zafer Öztürk, yeni izne gelmişti. Salı günü köyümüze gelmişti. Bu akşam da şehit haberi geldi, yıkıldık" dedi. Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, Hakkari'de bir hafta önce şehit olan uzman çavuşla aynı isim ve soyadı taşıyordu.

ŞEHİT YÜZBAŞI NURİ ŞENER

"YANIK KOKUNA KURBAN OLAYIM"

Şehit Yüzbaşı Nuri Şener'in İstanbul Feriköy'deki cenaze töreninde babası Vural Şener, "Yanık kokularına kurban olayım senin" diye bağırdı. Anne Fatma Şener ve eşi Melike Şener ise musalla taşına sarıldı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür Bakanı Nabi Avcı, Ahmet Davutoğlu, TBMM vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve MHP İstanbul İl Başkanı Celal Adan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de katıldı.

KAHRAMAN TÜMGENERAL SONSUZLUĞA UĞURLANDI

"YAVRUM BEN YANDIM"

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip düzenlenen törende, şehidin babası Ahmet Aydın, annesi Hamide Çolak, eşi Nuray Aydın, oğulları 20 yaşındaki Berkay ile 11 yaşındaki Tuna'nın yanı sıra devlet erkanı da hazır bulundu.

Şehidin cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Şehit Aydın için helallik isteyen Görmez, şehidin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Şehidin naaşı daha sonra bir süre top arabasında taşındı. Şehidin naaşının taşınması sırasında babası Ahmet Aydın, gözyaşları içinde tabuta dokunarak yürüdü. Bu sırada baba Aydın'ın "Yavrum ben yandım" feryadı yürekleri dağladı. Cenaze, daha sonra Cebeci Askeri Mezarlığı'na uğurlandı.

7 ŞEHİDE HAZİN TÖREN

Şırnak'taki hastanede otopsisi tamamlanan Kurmay Albay Gökhan Peker, Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut, İstihbarat Binbaşı Koray Onay, Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç için dün Sabah 23. Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.

BAKANLAR DA KATILDI

Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehit yakınları katıldı.

Şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Yüzbaşı Yakut'un cenazesi Malatya'ya, Yüzbaşı Sığnak'ın cenazesi Adana'ya, Uzman Çavuş Koç'un cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Erdoğan'ın cenazesi Kayseri'ye, Albay Peker ve Yüzbaşı Şener'in naaşları İstanbul'a, Binbaşı Onay'ın naaşı ise Çanakkale'ye gönderilmek üzere helikopterlerle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Tümgeneral Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Yüzbaşı ilker Acar, Pilot Üsteğmen Abdülmütalip Kesikbaş, Astsubay Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal'in cenazeleri ise sabah kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.(Milliyet)