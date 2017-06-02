Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, kabulde, seçim barajının kaldırılması, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, partiler arası iş birliklerinin önünün açılması, seçime katılan siyasi partilere yeterince ve adil biçimde seçim yardımı yapılması, uyum yasalarıyla yargıya güvenin artırılması taleplerini dile getirdiğini söyledi.

"BBP olarak olağanüstü halin (OHAL) kalkması gerektiğini savunuyoruz." diyen Destici, ayrıca Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması, "Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkari ve Şırnak'ın statüleri de korunsun" talebini Başbakan Yıldırım'a ilettiğini bildirdi.

BEDELLİ ASKERLİK KONUSU

Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a, bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini dile getirdiğini anlatan Destici, şöyle konuştu: "Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa şayet hükümetin böyle bir tasarrufu olacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması talebimizi de ilettik. Bununla birlikte şunu da ifade ettik, artık referandum bitti, artık 'evet-hayır' diye cepheler oluşturmanın bu ülkeye, millete bir faydası yok. Artık birleşme, uzlaşma, kardeşlik zamanı. Çünkü 'hayır' diyen de 'evet' diyen de bu ülkenin birinci sınıf, asil evlatlarıdır. Biz Türkiye için terör belasından sonra en büyük tehlike olarak bu kamplaşmayı, ayrışmayı görüyoruz. Buna bir an önce son verilmesi lazım. Bu konuda adım atması gereken hükümettir, iktidar partisi ve Meclis'teki diğer partilerdir. Biz de bu konuda Türkiye'nin uzlaşması, bu kamplaşmanın ortadan kalkması adına her türlü adımı destekleyeceğimizi söyledik."

'AİLELER KAHROLUYOR'

"Bedelli askerlik konusu gündemde mi?" sorusu üzerine Destici, "Milyonlarca insanın böyle bir talebi var, dolayısıyla biz de SMA hastalarıyla iligili BBP olarak geçtiğimiz haftalarda böyle bir teklifte bulunmuştuk hükümete. 'Biz ilkesel olarak karşıyız ama eğer çıkaracaksanız, çünkü geçmişte 1-2 defa çıktı bu, o zaman buradan gelecek kaynağı SMA hastalarına aktarın.' dedik. Tabii savunma sanayimizin de kaynağa ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bir kısmı da oraya aktarılabilir. Bu iki kesim arasında paylaştırılabilir. Çünkü şahsen vicdanım çok rahatsız. Yani Eymen bebek sırf 800 bin lira bulunamadı diye, takdir Allah'ın ama sebeplerine sarılmak lazım, hayatını kaybetti. İki bin tane böyle hastamız, çocuğumuz var. Aileler kahroluyor, biz de kahroluyoruz. Buna çözüm bulunması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

'BAŞBAKAN'I İYİMSER GÖRDÜM'

Başbakan Yıldırım'ın, talebine nasıl yanıt verdiği sorulan Destici, "Ben Sayın Başbakanın, eğer çıkarsa SMA hastalarına gönderilmesi konusunda iyimser olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.