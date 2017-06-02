Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehidi Albay Gökhan Peker için Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı’nda cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninin ardından Şırnak’ta şehit olan 13 asker için Hadımköy Jandarma Tabur Komutanlığına giderek taziye ziyaretinde bulundu. Buradaki askerlere başsağlığı dileyen Erdoğan, askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Tabur Komutanlığından ayrıldı.
Erdoğan'dan Hadımköy Jandarma Komando Taburu'na ziyaret
02.06.2017 - 17:31 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehidi Albay Gökhan Peker için Çatalca Nakkaş Köyü Meydanı’nda cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze töreninin ardından Şırnak’ta şehit olan 13 asker için Hadımköy Jandarma Tabur Komutanlığına giderek taziye ziyaretinde bulundu. Buradaki askerlere başsağlığı dileyen Erdoğan, askerlerle bir süre sohbet ettikten sonra Tabur Komutanlığından ayrıldı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,hadımköy,Jandarma Komando Taburu,
478686 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478686.aspx
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