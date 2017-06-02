Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok kısa süre içerisinde 240 milyona yakın kişi tarafından dinlenen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı Youtube'den kaldırıldı. Şarkıyla ilgili "çalıntı" dedikoduları dolaşırken, 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Çağatay Akman, canlı yayında iddialara cevap verdi.

"500 FARKLI HESAPLA E-MAİL ATMIŞLAR"

Şarkının bütün haklarını aldıklarını belirten Akman, "Anna RF adına biri sahte bir hesap açmış ve 500 farklı adresten e-mail göndermiş. Bu şarkının aslı Güllü'nün söylediği 'Her şeyim oldun' isimli parçadır. Bunun bestesi de Mehmet Ali Sezer'e aittir. Bizim olanı tekrar Türkiye'ye getirdim diye hırsız oldum. Ben telif ücretini Mehmet Ali Sezer'e ödedim" şeklinde konuştu.

"ŞARKI İNCELENİYOR"

Şarkının yeniden Youtube'de yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna da cevap veren Akman, "Youtube çok büyük bir platform. Şarkı şu anda inceleniyor ve en kısa sürede yayında olacaktır" dedi.