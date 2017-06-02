Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çeşitli tarihlerde insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda, 79 kişi gözaltına alınırken, insan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 tekne, 43 can yeleği ve 12 can simidine el konuldu. Bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak yine savcılığın talimatıyla bu sabah Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri ile İzmir, Diyarbakır, Sakarya, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'da göçmen kaçakçılığı şüphelilerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 avukat ve polisin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamınra başka firari şüphelilerin de bulunduğu yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.