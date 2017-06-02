Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar F.A, A.A ve A.D ve avukatları katıldı.

Sanıkların ifadelerinin ardından avukatlar da savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, "PKK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan A.A. ve A.D'ye 5 yıl 7 ay 15 gün, F.A'ya ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.