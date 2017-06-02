Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında söz alan 5 yaşındaki küçük bir çocuk, tüm izleyenleri konuşmasıyla duygulandırdı.

BABASININ ADININ DA NİHAT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hatipoğlu, ilahi okumak isteyen küçük çocuğu kırmadı. İlahi okuduktan sonra Nihat Hatipoğlu'yla konuşmaya devam eden küçük çocuk, babasının adının da Nihat olduğunu söyledi.

İZLEYİCİLER DUYGULANDI

Hatipoğlu, babasının nerede olduğunu sorduğunda ise küçük çocuk, babasının askerde olduğunu söyledi. Şırnak'tan gelen şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye hassas günler geçirirken, iftar programına katılan asker çocuğu izleyenleri bir kez daha duygulandırdı.