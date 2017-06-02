Güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, daha sonra Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.