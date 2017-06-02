Güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, daha sonra Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine gönderildi.
Van'da 5 göçmen yakalandı
02.06.2017 - 23:10 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Başkale ilçesinde 5 göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, İran sınırından yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Van,
478756 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478756.aspx
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