Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi Belediyesi, Rumeli ve Balkan Dernekleri'ne yönelik iftar programı organize etti. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında düzenlenen iftara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda Başkan Altunay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte davetlilerin masalarını dolaşarak sohbet etti. Sonrasında ise vatandaşlar ezanın okunmasına dakikalar kala Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde iftar vaktini bekledi. Ezanın okunmasının ardından davetliler oruçlarını açarak, bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar programında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ramazan ayında büyük Türk milletine çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Ramazanın rahmeti ve bereketini daha çok kardeşliğe, daha çok birlik ve beraberliğe, daha çok Müslümanları birbirine düşürerek ayrıştırmak, çatıştırmak isteyenlere, kan dökerek, Müslüman’ı Müslüman’a kırdırarak devam eden süreçlerin son bulmasına vesile olmasını, buralardaki beraberlikler ve yine büyük Türk milletinin duruşu son verecektir. Bu nedenle bu sofralar, sıradan bir iftar açma sofrası değil, bir medeniyetin gelecek yolculuğu, bir milletin gelecek idealleri olarak değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise, Sultangazi'ye yapılan 600 yataklı devlet hastanesinin yapımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun çok önemli katkısının olduğunu belirterek, “Şimdi iftar sofrasına oturunca Sayın Bakanım Mehmet Müezzinoğlu, açıldı mı başkanım hastane dedi, az kaldı, yılsonuna kadar açıyoruz, sayın bakanım. İnşallah bu 600 yatağın 200’ü kadın doğum, 400’ünün de araştırma geliştirme olarak, inşallah hizmet versin istiyoruz. Ama sizden bir destek daha bekliyoruz. Biz 4 büyük hastaneden birinin de buraya gelmesini arzu ediyoruz. Şu an da Samatya büyük bir ihtimal görünüyor. Ancak biz yanına üniversitede yapıyoruz deyince Cerrahpaşa’da göz kırpıyor. Duyumumuza göre Haseki’de haber gönderiyor. Sayın bakanım ilgilenirseniz, Çapa Hasdal’a gitti ama 3’ü hala gelme şansı yüksek. Bu konuda da desteklerinizle bu bölgeyi, onların gelmesi durumunda on yıl ileriye taşırız” dedi.