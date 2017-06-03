Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tatlı ve pasta ürünleri satılan dükkana gelen şüpheliler, müşterilerin de olduğu iş yerine rastgele ateş açtı. En az 20 el ateş açan saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Büyük panik yaşanan dükkanda 3'ü müşteri, 2'si çalışan olmak üzere 5 kişi yaralandı. Saldırı sırasında korkup kaçmaya çalışan bir kadın da fenalaştı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fenalaşan kadın da kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.



"Husumet" iddiası

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, 9 milimetre çapında tabanca ile en az 20 boş kovan bulundu.

Saldırı nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan bulvar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından yeniden açıldı.

Şüpheliler ile iş yerindeki bazı çalışanlar arasında bir gün önce yaşanan tartışma nedeniyle husumet olduğu öne sürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.