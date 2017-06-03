Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı otomobil, geçen 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken, Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybederken, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ VE SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyonun sahibi Zeki Akyol tutuklandı.

ŞANTİYE ŞEFİ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında kazaya neden olan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız da önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yağız tutuklandı.