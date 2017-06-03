Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Mustafa Arıdoru - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek “Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek” diyerek örgütle mücadelesini sürdürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, uygun görmesi hâlinde bir dönem daha aday olmayı istediğini söyleyen Gökçek, sorularımızı cevapladı.



¥ Ankara için hedefleriniz nedir?

Ankara bir memur şehri. Biz burayı, memur kentinden sanayi ve teknoloji kenti hâline getirmeye çalışıyoruz. Ben şunu söyledim; ticarette bir numara, sanayide iki numara olacağız. Ve Teknokentlerde de bir numara olmamız lazım. Ankara’nın en eksik olan yeri turizm. Turizm bizde yok inancını; Ankapark ile Tarih ve Kutsal Emanetler Müzesi ile yıkıp, Ankara’yı bir turizm şehri yapacağız.



¥ Yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz?

Aday olur muyum? Aday adayı demek lazım. Gönlümden bu geçiyor. Ama bunun için her şeyden önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri çok önemli. Halkımızın oy verip vermemesi önemli. En önemlisi de Cenab-ı Allah’ın bize nasip edip etmemesi. Allah nasip ederse bir dönem daha olmak isterim.



¥ Bunların yanı sıra siyasi kariyer planınız var mı?

Yok hayır. Ben belediye başkanlığını seviyorum ve buna devam etmek istiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz.



¥ Bütün sıkıntılı dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında oldunuz... Bu vefayı anlatır mısınız?

Allah muhafaza buyursun Erdoğan’ın başına bir şey gelmiş olsa Türkiye’de sadece ona oy verenler değil bütün dünyadaki mazlum milletler üzülür. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak, bütün mazlum milletlere de sahip çıkmak anlamına geliyor.



¥ CHP, 2019’da başkanlık sistemine geçilemeyeceğini söylüyor. Ne düşünüyorsunuz?

Ciddiye almayın. Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmez. Bugün böyle der yarın vazgeçer.



¥ FETÖ hadisesinde ciddi uyarılarda bulunuyorsunuz. Örgüt için ne söylemek istersiniz?

FETÖ kendi istikballerinin derdine düşmüş vaziyette ve gün geçtikçe de yok oluyor. Yalnız FETÖ olayının Türkiye’de tamamen bitmesi bir 10 senemizi alır. Tamamen sıfırlanması için bir neslin değişmesi gerekiyor.



¥ Referandumda AK Parti olarak Ankara’da aldığınız sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz tabi yüzde 50’nin üzerine geçmek isterdik, geçemedik. Onun bir takım sebepleri var. Ama AK Parti’nin trendi olarak düşünecek olursak herhangi bir kayıp Ankara’da söz konusu değil. Tam tersine üstüne çıkış söz konusu. Benim en son seçimde aldığım oy 44,8, referandumda ise aldığımız oy 48,8.