Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump, 2018 mali yılı savunma bütçesinde Suriye’deki eğit-donat programına 500 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Bütçenin 107 milyon dolarlık kısmı, çoğunluğu terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mensup 30 bin kişinin eğitimi için kullanılacak. Geri kalan 393 milyon doları ise eğitilen bu gruplara verilecek silah ve ekipmanlar için harcanacak. Ankara, Washington’ın “DEAŞ’a karşı savaşıyor” bahanesiyle YPG’nin silahlandırılmasına karşı çıkıyor ve bu silahların PKK’nın eline geçerek Türk askerine karşı kullanıldığını belirtiyordu. Washington yönetimi ise “Silahlar teröristlerin (PKK) eline geçmeyecek. YPG’ye verilecek silahların seri numaraları Ankara ile paylaşılacak” açıklamasıyla durumu kurtarmaya çalışıyordu.



LİSTEDE AĞIR SİLAHLAR VAR

ABD’nin YPG’ye verdiği ve önümüzdeki dönemde vermeye devam edeceği silahların dökümü uluslararası askeri sitelerde yer almaya başladı. Teröristlere verilecek olan silahlar arasında tanksavar ve roketatar gibi ağır silahların da bulunması dikkat çekiyor. Söz konusu silah listesinde 12 bin adet Kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve 1000 adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da var. Ayrıca değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbün de verilecek ekipmanlar arasında listelendi.



MENŞEİ, CİNS VE ÇAPLARI AYNI

Washington, Ankara’ya “teröristlerine eline geçmeyecek” teminatı vermesine rağmen bu silahların aynıları, Türk ordusunun operasyon yaptığı Kato ve İkiyakalar başta olmak üzere terörle mücadele alanlarında çıkıyor. Operasyon bölgelerinde ele geçirilen silahlar Washington’ın da yalanını ortaya çıkarıyor. Özellikle son bir sene içinde Güneydoğu’da ele geçen PKK silahları ile Pentagon listesindeki silahların menşei, cins ve çapları neredeyse birebir.



2 AYDA 342 BİN MÜHİMMAT

Mart ve nisan aylarında düzenlenen operasyonlarda 274 terörist öldürüldü. 676 silah, 342 bin 142 mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat ve patlayıcı madde ele geçirildi.



BAKAN SOYLU: Kimden geldiği apaçık ortada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin DEAŞ’a karşı kullanılacağı gerekçesiyle terör örgütü PKK / PYD’ye verdiği silahlara ilişkin şu yorumu yaptı: “En son iki tane AT-4 dediğimiz yeni nesil helikopter, uçak, tank bütün bunlara yönelik olumsuzluk oluşturacak malzemeleri yakaladık. Kimden geliyor bunlar? Kimden geldiği apaçık ortada. PYD’ye, PYD’den Türkiye sınırlarının hemen içerisine girebilmek için planlar gerçekleştiriliyor. Ancak bu güzel ülkemizle kimseyi oynatmayız ve buna müsaade etmeyiz.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuya ilişkin şöyle dedi: Gördünüz. (ABD) ‘Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek adımları mutlaka atacağız’ dedi. Dağıttıkları silahların detaylarını verecek. Göreceğiz. Bu iş birliğine tabii ki biz açığız. Son tahlilde DEAŞ’la mücadele koalisyonunun parçası olarak ABD ile de çalışmaya devam edeceğiz aynı Rusya ile çalıştığımız gibi ama bu konuda Amerikalıların bir hata yaptığı çok açık.