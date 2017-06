Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti’de başlayan yeni süreç, 2019’daki seçimlerine yönelik hesapların da erken yapılmasına sebep oldu. AK Parti yönetimi, önümüzdeki süreçte yaşanacak ‘3 kritik sınavdan’ başarı ile çıkılması için atılacak adımları belirlemeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla geçen hafta başında MKYK’yı toplayan ve zaman zaman da parti kurmayları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan toplantılarının ana gündem maddesi 2019 seçimlerine yönelik stratejiler oldu. AK Parti kurmayları bu toplantılarda yapılan değerlendirmeleri ile Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte atılacak adımları şöyle sıraladı:

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte 3 yıldan beri siyasetin ekseni de doğal olarak Beştepe’ye kaymıştı. Erdoğan’ın partinin başına gelmesi ile birlikte bu eksen yeniden parti genel merkezine kaydı. AK Parti, son 4 yıldan sadece hizmet siyaseti üretiyordu. İnsan odaklı siyaset üretemedi. Siyasetin ekseni yeniden partiye kayınca, insan odaklı siyasete yoğunlaşılacak. Sahada vatandaş, ‘Bugüne kadar girdiğiniz tüm seçimlerde biz Erdoğan için size oy verdik. Ama artık öyle olmayacak. Seçim geldiğinde, Erdoğan sandığı ayrı olacak. Ona oy veririz, ama parti bizim taleplerimize göre aday çıkarmazsa, belediyeler ve teşkilatlar ona göre dizayn edilmezse, oy vermeyiz’ diyor. Bu durum büyük bir risk. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilir ama, AK Parti Meclis’te çoğunluğu bulamayabilir. Bu durum bizim her an teyakkuzda olmamızı gerektiriyor.

Şimdi bundan sonra yapılacak ilk iş, ciddi bir saha temizliği olacak. Cumhurbaşkanı ‘Kimsenin gözünün yaşına bakmayın’ diyor. Teşkilatlar ve belediyelerde bu temizlik yapılacak. Önümüzdeki üç kritik sınav var: 2018 kongresi, 2019 yerel seçimleri ve 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. Denklemi doğru kurmazsak, Cumhurbaşkanı’na oy verenler partiye oy vermeyebilir. Bunun ilk örneğini de yerel seçimlerde görürüz. Türk seçmeni öyle bir dağılım yapar ki, örneğin Ankara ve İstanbul’u kaybedersek, genel seçimlerde işimiz zora girer.

AK Parti kurmayları, önlerinde duran kritik eşiklerin aşılması için partinin başarısında büyük rol oynayan ‘İstişare mekanizmasının’ yeniden işlerlik kazanacağını, ortak söylem grubunun devreye gireceğini ve hükümet icraatlarından, Meclis’te çıkarılacak yasalara kadar her alanda ‘İstişare’ ile karar alınacağını dile getiriyor.