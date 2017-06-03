Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - Tümgeneral Aydoğan Aydın, Kato dağı başta olmak üzere PKK’nın lojistik üst olarak kullandığı kırsal kesimlere yönelik 50 gündür süren operasyonlarla Türkiye’ye rahat bir nefes aldırmıştı. Bu süreçte Tümgeneral Aydın, bölgede kritik operasyonlarda farklı bir yöntemle bu başarıyı sağladığı ve teröristlere dağları dar ettiği ortaya çıktı. Aydın’ın stratejisi şöyle idi:

1- Operasyonların yapılacağı alanları önce belirledi.

2- Operasyon alanına geçiş sağlayan ve kent-kırsal iletişimini sağlayan lojistik hatların kontrolünü sağladı.

3- Bölgedeki yerel halk ile kurduğu sıcak ilişkiler sayesinde yerel bilgi ağından faydalandı.

4- Operasyon alanına gelebilecek takviye PKK’lıların geçiş güzergâhlarını kontrol altına aldı.

5- Bölgeye yakın askeri üstlerin rutin işlerini devam ettirdi. Özel kuvvetler ve terör konusunda uzman askerleri operasyon alanına soktu. Normal askerleri ise operasyon alanlarının dış güvenliği ile görevlendirdi.

6- Örgüt üyelerinin Irak’tan Türkiye’ye geçişini sağlayan 17 geçiş noktasını kapattı. PKK’lılar takviye yapamadı ve dışarıya mühimmat kaçıramadı. Halka ilişkileri büyük önem verdi.



İÇ DIŞ TEMİZLİK

Evin içi temizlenmeden sınır dışına çıkmayı düşünmediği ifade edilen Şehit Tümen komutanı Aydın örgütün kent merkezleri ile irtibatını büyük ölçüde kesmişti. Bu nedenle kırsalda başlattığı operasyonların ardından sınır ötesi operasyon için hazırlık yapıyordu. FETÖ’cü komutanların sessiz kaldığı PKK’nın sınır hattının Irak sınırları içinde kalan Sınat bölgesindeki sözde gümrüğü de ortadan kaldırmıştı.

Bölgede uzun yıllar faaliyetlerde bulunan şehit komutan olası Sincar operasyonu için de Silopi’de yapılan hazırlıklarda yoğun çalışmalara destek veriyordu.

