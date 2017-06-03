Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar’ın eski Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı çatı davasında savunma yaptı. İddianamede darbenin organizatörleri arasında yer aldığı belirtilen Yıkılkan suçlamaları kabul etmedi. Darbe girişimi sırasında komuta katında olduğu, makam odasına girip çıktığı ve sağa sola talimat verdiği belirtilen Orhan Yıkılkan “Darbe girişimini saat 24.00 sıralarında arayan Yarbay Ümit Gençer’den öğrendim. Kendisine darbe bildirisini okumamasını söyledim” dedi. Darbeyi planlayan kadronun önemli isimlerinden olmakla suçlanan Yıkılkan, odasında bulunan ve darbe girişimi sırasında gözaltına alınacakların listesi olduğu iddia edilen notların kendine ait olmadığını savundu. Yıkılkan “10,5 aydır cezaevinde benim el yazım olmayan bu notlarla ilgili gerçekler ortaya çıksın diye bekliyorum” diye konuştu. Oysa Yıkılkan’ın 21.30’da karargâhta çekilmiş kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.



“KAYITLAR YALAN SÖYLEMEZ”

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Yıkılkan’ın Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile yaptığı görüşmeleri de sordu. Barış ile 20 kez görüşmesi bulunduğu belirtilen Yıkılkan’ın “20 görüşme olduğunu sanmıyorum” sözleri üzerine Başkan Dik, “Kayıtlar yalan söylemez” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Dik’in “Bu darbe teşebbüsünü sizce kim yaptı?” sorusuna Yıkılkan “Bu darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı. Bunun içerisinde FETÖ’cüsü de olabilir, başkası da olabilir” diye cevap verdi. Yıkılkan, bugün Türkiye’de “Ben FETÖ’cü değilim’’ demenin artık anlamlı olmadığını ifade ederek, kendisinin FETÖ’cü olmadığını savundu. Kendisinin darbeci de olmadığını öne süren Yıkılkan, “Evet, o ortamda bulundum. Hulûsi Akar’ın bulunduğu katta görevli olduğum için orada bulundum. Benim referansım Hulûsi Akar’ın kendisi. Beni seçen, ondan sonra görev süremi uzatan odur. Ben ne FETÖ’cüyüm ne de darbeciyim. Her soruyu da cevaplamak için hazırım” şeklinde konuştu.



TERZİ’NİN İSİMİNİ VEREBİLDİ

Yıkılkan’a, Şubat 2016’da darbe hazırlığı içinde olduğu iddia edilen dört havacı komutanla bir karacı generalin ismini bilip bilmediği de soruldu. Yıkılkan “Ben isimlerini bilmiyorum. Benim konuştuğum kaynak o isimlerden birinin Semih Terzi olabileceğini söyledi” iddiasında bulundu.

Orgeneral Akar’ı derdest eden ekip arasında yer alan Yıkılkan, iddianamedeki diğer sanıkların beyanlarına göre 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel’in odasında Kurmay Albay Doğan Öztürk, Kurmay Albay Cemil Turhan ve başka rütbelilerin de bulunduğu kişilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış’a gelen mesajlar sonrası sıkıyönetim emirlerinin doğru olduğunu söylediği belirtilen Yıkılkan’ın, Adil Öksüz liderliğinde Konutkent ve Mamak’ta yapılan toplantılara katıldığı ifade ediliyor.