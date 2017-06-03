Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari Yüksekova güneyinde hududa yakın bölgedeki dağlarının 3 bin 400 metreye ulaşan yükseltilerinde 25 Mart 2017 tarihinden itibaren ağır iklim koşulları ve arazi şartlarına rağmen yürütülen operasyonlara devam edildiği ifade edildi. Operasyonlar kapsamında; 31 Mayıs 2017 gecesi başarılı hava hücum harekatıyla İkiyaka Dağlarının kuzey doğusundaki Domuztepe kırsalına Yüksekova Jandarma Özel Harekat Komandoları iniş yaparak bölgeye yerleşti. Bu konuşlanma süreci içinde bugüne kadar beş adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.