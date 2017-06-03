Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Kato'da kökünü kazıyan Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın şehit olmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü. Kato’nun zirvesinde Başkomutana tekmil veren şehit Tümgeneral Aydın, görüşmede "Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır" demişti. AKŞAM, kahraman komutan Aydın'ın mesajının perde arkasına ulaştı.

BÜYÜKŞEHİRLERE SALDIRI

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de büyük bir operasyon başlamıştı. Operasyonda PKK'nın 'ulaşılamaz' denilen mağaralarda sakladığı en büyük cephaneliği bulundu. 82 mağarada ele geçirilen silahların 2 bin 200 katırın taşıyabileceği kapasitede olduğu kaydedildi. PKK'nın mühimmat deposu mağaralarda aynı zamanda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük kentlerde planladığı sansasyonel bombalı saldırılarda kullanılmak üzere saklandığı belirlendi. Sınır dışından gelen patlayıcıların Türkiye geneline yıllardır bu depodan sevkiyatının yapıldığı ortaya çıktı.

VASİYET GİBİ SÖZLER

Şırnak, Diyarbakır ve Mardin'de teröristlere yönelik operasyonlarda en ön safta yer alan Tümgeneral Aydoğan Aydın (51), her zaman PKK'nın korkulu rüyası oldu. Kuzey Irak'taki operasyonda 'bulunduğum yeri bombalayın' diyecek kadar gözü pek olan Aydoğan Paşa son günlerde Şırnak'taki Kato Dağı'nda hainlere karşı mücadele ediyordu. Kato Dağı'nda 19 Nisan'da başlayan "Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2" operasyonu öncesi Tümgeneral Aydoğan Aydın, harekât merkezinde rütbeli subaylarla bir araya geldi…

Şehit komutan toplantı yaptığı odanın duvarında asılı olan dev Şırnak haritasında kırmızı renkle belirlediği Kato Dağı'nı işaret ederek, bu konuşmayı yaptı:

Oralar 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın bir parçası içindedir. Bu saikle hareket etmemiz gerekiyor. Maalesef bundan birkaç yıl öncesine kadar bölücü terör örgütü mensupları, Kato Dağı'nda gündüz vakti cirit atmış, hava harekâtlarında öldürülen teröristler için cenaze merasimleri düzenlemiştir. Kato'nun temizlenmesi demek, Şırnak'ın genelinin temizlenmesi demektir, Türkiye'nin tamamının da huzura erişmesi demektir. Dolayısıyla Kato ve çevresi terörist unsurlardan temizleninceye kadar şehitler verme pahasına bile olsa gerekirse aylarca oradan inmeyeceğiz. Orada öyle bir kahramanlık destanı yazmalıyız ki, bölücü hainler değil oralarda bir daha merasim yapmak, günübirlik barınma şansları bilme olmamalı. Bu bizim vatana ve milletimize olan boynumuzun borcudur.

Aydoğan Paşa'nın komutanı olduğu 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürülen operasyona Kayseri Komando Tugayı'na bağlı özel birlikler de katıldı. Kato'da 83 mağara ile terör örgütüne ait silah ve mühimmat depoları, lojistik depoları imha edildi. Ve Aydoğan Paşa, söz verdiği o destanı yazdı. Kato Dağı'nı teröristlerden temizleyen Aydın, harekâtın 27'nci gününde (16 Mayıs) Kato'ya dev bir Türk bayrağı diktirdi.