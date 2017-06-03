Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Frankfurt'ta polislere kapıyı açan küçük kardeş Hakan Kabasakal'ın bir problem olmadığını ifade ettiği ve polislerden gitmelerini istediği öğrenildi.

Ancak polisler gitmeyeceklerini ifade etti ve banyondan bir anda üzerinde havlu ile çıkan Savaş Kabasakal'ın üzerine çullandı. Polisin hem evin giriş kapısını hem de yatak odasının kapısını kapattığı öğrenildi.

DETAYLI OTOPSİ YAPILACAK

Kabasakal'a yapılan ilk otopsi sonucunda ölüm nedeni tam olarak tespit edilemezken detaylı otopsi raporu bekleniyor. Olayla ilgili Frankfurt savcılığı bir soruşturma başlattığı kaydedildi.

Ölen Savaş Kabasakal'ın kardeşi Hakan Kabasakal ise olayı şöyle anlattı:

"OLAYDAN 2 SAAT SONRA AĞABEYİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

"Ağabeyim, anlaşamadıkları için eşinden ayrı yaşıyordu 12 yaşında bir oğlu var. Ağabeyimin eşi, mahkemeden ağabeyimin evi boşaltması için bir dava açmıştı. Mahkeme ağabeyimin evi boşaltması yönünde bir karar verdi.

"KALDIĞI EVE GELDİLER, ÜZERİNE ÇULLANDILAR"

Dün saat 15'te polis ekipleri ağabeyimin kaldığı eve geldi. Onların yukardan geldiğini gördüm ve kapıyı açtım. Ağabeyim duştan yeni çıkmıştı. Üzerinde sadece havlu vardı. Polisler ağabeyimin yatak odasındaydı. Hemen üzerine çullandılar. Bizleri dışarı çıkardılar.

"KAPILARI KAPATTILAR, SESLER KESİLDİ"

Evin ve yatak odasının kapısını kapattılar. Önce sesler geliyordu. Bir anda sesler kesildi. 40 dakika sonra evin önüne ambulans geldi. Olaydan 2 saat sonra polis, ağabeyimin 15.20 'de öldüğünü söyledi. Fakat nasıl ne şekilde öldüğünü söylemedi.

"ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Polisin uyguladığı orantısız güç ya da genel tabiriyle polis şiddeti. Polis şiddetine sadece sıcak bölgelerde değil, demokrasinin kök saldığı, hukuk devletinin işlediği ülkelerde de rastlanıyor. Olayın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

FRANKFURT BAŞKONSOLOSU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'da yaptığı açıklamada "Bu üzücü olayı duyunca Alman makamlarıyla irtibata geçtik. Yetkili makamlar konu hakkında tam bir açıklama yapmadılar. Fakat biz olayın takipçisi olacağız. Aile ile de görüştük. Kendilerine destek olacağımızı söyledik" dedi.