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İstanbul'da hareketli saatler! Bomba imha ekipleri bekleniyor
03.06.2017 - 13:14 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şile Ayazma plajı Kömür Ayazmasi mevkiinde denizden karaya vuran futbol topu büyüklüğündeki cisim nedeniyle ekipler alarma geçti. Çevrede önlem alan polis, durumu bomba imha ekiplerine bildirdi. "Deniz altı mayın tetikleyici" olduğu belirtilen cisim için bomba uzmanları bekleniyor.
Etiketler : istanbul,deniz altı mayın tetikleyici,
478876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478876.aspx
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